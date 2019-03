Britse supermarkt haalt messen uit de schappen

‘Vurige Vlaamse bruid’ opnieuw cel in nadat ze echtgenoot probeert te doden in zijn slaap

8:46 Bijna zeven jaar nadat ze brand stichtte in hun kersverse liefdesnestje in Kortrijk, zit een 44-jarige Vlaamse opnieuw in de cel. Ze wordt er van verdacht ’s nachts een poging te hebben ondernomen om haar echtgenoot (61) om het leven te brengen door zijn polsen over te snijden. Dat mislukte en ze lichtte zelf de hulpdiensten in.