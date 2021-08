Britse tiener sluit opmerkelijke vriendschap met hommel: ‘Betty volgt me overal, tot de bowlingzaal toe’

Een portie dierenliefde die je niet meteen verwacht: twee weken geleden ontfermde een Britse tiener zich over een hommel, nu wijkt het insect niet meer van haar zijde. Betty slaapt naast haar en volgt haar zelfs naar de winkel of de bowlingzaal.

Lacey Shillinglaw (13) merkte de hommel voor het eerst op toen ze haar hond aan het uitlaten was in Coventry. De vleugel zag er een beetje verfrommeld uit, dus nam het meisje het insect vast en wandelde ze ermee naar een park in de buurt. Daar koos ze een mooi bloemenperk uit voor de nectar.

Maar de hommel wilde duidelijk niet achtergelaten worden. Na een uur proberen zat het dier nog altijd op haar lichaam. Uiteindelijk trok ze naar huis, met haar nieuwe kompaan op de schouder.

Op de bril

Onderweg stopte Lacey nog wel even in een winkel om melk te kopen. Betty had intussen postgevat op haar bril, tot grote ontzetting van de andere klanten.

Sindsdien zijn Betty en Lacey onafscheidelijk geworden. De hommel volgt haar overal, tot de bowlingzaal toe. Zelfs de aanwezigheid van veertien familieleden deerde haar daar niet.

‘Onvergetelijk’

,,Dit ga ik nooit meer vergeten”, aldus Lacey tegen The Mirror. ,,Ik dacht dat ze na een dag wel zou vertrekken, maar niet dus. Haar vleugel is intussen al lang weer in orde, dus ze blijft echt wel uit overtuiging. Deze onverwachte vriendschap maakt me dolgelukkig.”

Betty wordt nu getrakteerd op suikerwater, honing en aardbeienconfituur en mag zelfs meeknabbelen van Laceys koekjes. Overdag nestelt de hommel zich vooral in haar nek of in haar mouw.

‘Zelfs tussen haar tenen’

,,Mijn dochter is helemaal verzot op Betty”, vertelt mama Laura. ,,Ze kruipt over haar gezicht, op haar bril en zelfs tussen haar tenen. Negentig procent van de tijd zit ze op haar lichaam.”

,,Lacey heeft heel lang haar, voor Betty lijkt dat wel de jungle. Mijn dochter heeft totaal geen schrik, dat snap ik niet. Een steek is immers snel gebeurd. Maar tegelijkertijd is dit verhaal zo mooi. Onze deuren staan bijna altijd open, maar Betty denkt er zelfs niet aan om te vertrekken.”