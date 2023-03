‘Britse veiligheidsdiensten hadden aanslag bij concert Ariana Grande kunnen voorkomen’

De Britse veiligheidsdiensten hebben ‘significante’ steken laten vallen in de aanloop naar de aanslag in de Manchester Arena in mei 2017. De dood van 22 concertgangers had ‘mogelijkerwijs’ voorkomen kunnen worden.

Onbekwaam handelen van MI5 en de antiterrorisme-eenheid van de politie leidde indirect tot de zelfmoordaanslag tijdens een concert van Ariana Grande. Door cruciale informatie niet op waarde te schatten, kon dader Salman Abedi ongehinderd een bloedbad aanrichten. Tot deze keiharde conclusie komt een onderzoekscommissie in een rapport over een van de meest tragische rampen in het Verenigd Koninkrijk.

Niet gecontroleerd

Volledig scherm Salman Abedi op camerabeeld voorafgaand aan de aanslag © AFP Vier dagen voor Abedi zich in de foyer van de Manchester Arena opblies, landde hij met een vlucht uit Libië op het vliegveld aan de rand van de stad. De Brit stond op een risicolijst van de geheime diensten, maar werd niet gecontroleerd. Als medewerkers van de marechaussee dit wel hadden gedaan, hadden ze in zijn bagage waarschijnlijk het ontstekingsmechanisme van een bom aangetroffen. Eveneens liet MI5 de kans lopen hem te volgen.



Abedi ging vanaf de luchthaven rechtstreeks naar een geparkeerde Nissan Micra in de wijk Rusholme. Daarin zaten, zo bleek uit later onderzoek, de explosieven verborgen. Volgens de voorzitter van de commissie maakte MI5 een fatale fout. Door zich te concentreren op Britten die zich bij IS in Syrië wilden voegen, lieten ze terugkerende islamisten uit Libië door het net glippen.

Verkeerd ingeschat

De commissie concludeerde dat Abedi in het geboorteland van zijn ouders in contact kwam met IS, al-Qaeda en lokale terroristische organisaties, waarvan zijn vader Ramadan deel uitmaakte. In Manchester kwam Abedi minimaal twintig keer op de radar van de geheime diensten. Desondanks schaalden ze hem niet in de hoogste categorie in. Abedi werd vooral gezien als een drugsdealer, niet als een potentiële terrorist.

MI5 kreeg in de dagen voor de ramp twee feiten onder ogen - niet prijsgegeven in het rapport - waarmee de plannen van Abedi gedwarsboomd hadden kunnen worden. In een eerder stadium kon hij ongestoord appen met een terrorist in de gevangenis. Zelfs een bezoek aan deze man werd niet geregistreerd.

De commissie stelt ook dat Abedi hulp vanuit Libië moet hebben gekregen en niet solistisch opereerde met zijn broer Hashem. Deze conclusie wordt onderschreven door een voormalige leraar, die Abedi omschreef als ‘te dom om een gasbrander aan te steken’. De Libische autoriteiten leverden zijn jongere familielid uit, waarna hij een levenslange gevangenisstraf kreeg.

Het snoeiharde rapport volgt op eerdere onderzoeken naar het falen van de beveiliging van de Manchester Arena en van de hulpdiensten.

