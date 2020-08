Britse vrouw (51) ontloopt doodstraf en komt eind 2021 vrij na doden echtgenoot

Een Britse vrouw die in Maleisië haar echtgenoot om het leven heeft gebracht, wordt toch niet ter dood veroordeeld. De 51-jarige Samantha Jones werd in eerste instantie beschuldigd van moord, maar de rechter komt nu tot de conclusie dat ze haar echtgenoot niet met voorbedachte rade heeft gedood. In Maleisië kunnen mensen voor moord de doodstraf krijgen.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie in Maleisië is gebleken dat Samantha Jones jarenlang fysiek en mentaal werd mishandeld door haar echtgenoot John, een voormalige brandweerman. In oktober 2018 liep een ruzie zodanig uit de hand dat Samantha zichzelf met een mes moest verdedigen. John werd geraakt in de borst en bloedde dood in de woonkamer van hun woning.

Samantha bekende haar echtgenoot, met wie ze zeventien jaar getrouwd was, te hebben gedood en zit sindsdien vast in een gevangenis in Maleisië. ,,Ik was bang en hij was zo boos”, verklaarde Jones in de rechtbank. ,,Ik mis hem vreselijk. Wat ik die avond deed, was onbedoeld. Ik heb geprobeerd hem tegen te houden, ik wist niet dat het zo zou eindigen.”

‘Ze is opgelucht’

De openbaar aanklager beschuldigde Jones van moord met voorbedachten rade, waar in Maleisië nog altijd de doodstraf op staat. Advocaat Sangeet Kaur Deo ging met succes in beroep bij de procureur-generaal. De Britse vrouw ontloopt nu de doodstraf en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3,5 jaar. Hierdoor zou ze bij goed gedrag eind volgend jaar al vrij kunnen komen.

,,Samantha is erg opgelucht dat ze in het reine is gekomen met wat er die nacht is gebeurd. Ze was niet van plan dat dit zou gebeuren. Ze erkent dat een leven verloren is gegaan. Ze kijkt uit naar haar eigen herstel, want dit was een traumatische gebeurtenis voor haar”, verklaarde haar advocaat tegenover Britse media.

Doodstraf in Maleisië

De laatste Brit die in Maleisië ter dood is veroordeeld is Derrick Gregory, die in 1989 schuldig werd bevonden aan drugshandel. Drie jaar eerder kreeg Kevin Barlow, die de Britse en Australische nationaliteit bezat, dezelfde straf opgelegd voor het smokkelen van heroïne.

Amnesty International vroeg vorig jaar nog om aandacht voor de doodstraf in Maleisië. Uit onderzoek van de mensenrechtenorganisatie kwam naar voren dat 73 procent van de 1.281 terdoodveroordeelden in Maleisië (930 mensen) de doodstraf kregen voor drugsgerelateerde misdrijven. ,,Dit druist in tegen internationale wetgeving”, vindt Amnesty.

Amnesty roept de Maleisische autoriteiten op om de doodstraf volledig af te schaffen, en om tot die tijd een moratorium op executies te handhaven. ,,Amnesty is tegen de doodstraf. Onder alle omstandigheden. De doodstraf is een inbreuk op twee mensenrechten: het recht op leven en het recht op leven vrij van marteling. Daarnaast is de doodstraf, als die eenmaal is uitgevoerd, niet meer terug te draaien. En uit onderzoek is gebleken dat de doodstraf geen afschrikwekkende werking heeft op misdadigers.”