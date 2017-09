Britse vrouw licht verloofde en vrienden op voor dertienduizend pond

Met dertig vrienden zou Chris zijn vrijgezellenvakantie vieren op Ibiza. Rachel stelde voor hen te verrassen en de vakantie helemaal te organiseren voor de mannnen. Die maakten ieder 440 pond (zo'n 490 euro) over aan de verloofde. Helaas bleek het allemaal nep. Rachel is nergens te bekennen en heeft de vriendengroep voor omgerekend 14.000 euro opgelicht.

Belazerd

Voor Chris zelf is het natuurlijk extra zuur. Hij is belazerd door de vrouw met wie hij dolgelukkig was. ,,Ik voel me zo schuldig, omdat mijn vrienden al dat geld kwijt zijn. Het spijt me zo jongens", zegt hij tegen The Sun.