Britse weerman mengde zich fel in debat over mesmoorden, nu is zijn familie getroffen

Weerman Alex Beresford onderbrak twaalf dagen geleden live in de televisiestudio een discussie over het steekgeweld dat in Engeland in zijn greep houdt. Hij hield een emotioneel betoog over mogelijke oplossingen voor het probleem en ontving daarvoor veel lof van kijkers. ‘Eindelijk iemand die zelf onder moeilijke omstandigheden is opgegroeid en zich uitsprak’, was de teneur.



Het gebeurde tijdens een uitzending van Good Morning Britain op 5 maart. De ontbijtshow van ITV had een aantal mensen uitgenodigd om te praten over de vele mesmoorden die het land teisteren. Twee dagen daarvoor nog werd de 17-jarige Jodie Chesney zonder aanleiding doodgestoken terwijl ze met vrienden in een park zat. En sinds begin dit jaar zijn volgens Britse media al zeker tien tieners in de leeftijd van 14 tot 19 jaar met messteken om het leven gebracht.



Onder meer John Apter, voorzitter van de politievakbond, was aangeschoven in het ochtendprogramma. Hij stelde dat de bezuinigingen onder de huidige premier Theresa May de oorzaak waren van het toegenomen geweld. Er zouden meer agenten op straat moeten komen en meer gevangenissen moeten worden gebouwd, zodat de daders van het geweld gestraft kunnen worden.



Het was de laatste opmerking van Apter die de 38-jarige weerman Beresford deed uitroepen - vanaf de andere kant van de studio, in eerste instantie buiten het bereik van de camera's - dat meer gevangenissen geen oplossing is. ,,Gevangenissen werken niet. Ze werken niet.” Hij vervolgde: ,,Ik ben opgegroeid in sommige van de gemeenschappen waarover jullie nu praten. Deze jongens zijn niet bang voor de gevangenis. Als we hun omgeving niet veranderen, verandert er niks. Dit gebeurt al jaren, en het komt lang niet altijd in de media. Optreden door agenten is één ding, maar je moet deze jongens ook een ander perspectief voorhouden.’’