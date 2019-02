Britten gaan enorme vetberg in riool met de hand te lijf

Update Verdwenen Belgische jongen na 20 jaar levend teruggevon­den

13:55 In België is een twintig jaar oude vermissingszaak opgelost. Simon Lembi, vermist sinds november 1999, is in goede gezondheid teruggevonden. Dat meldt het Brussels parket. De jongen verdween op 14-jarige leeftijd in Brussel en is inmiddels 33 jaar. Hij geeft aan zelf te zijn weggelopen.