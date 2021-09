Britten gooien kilo de deur uit, rekenen alleen nog in pounds

Premier Boris Johnson poetst een van de symbolen van de Britse trots en eigenzinnigheid weer op. Producten mogen voortaan weer alleen worden verkocht in pounds, ounces en pints, de oude gewichten van het eigen Imperial Standard System. Dat betekent dat de kilo’s, de grammen en de liters binnenkort niet langer in een even grote letter op prijskaartjes hoeven te worden vermeld, zoals werd voorgeschreven door regelgeving van de Europese Unie over de eigen interne markt.

De ‘Europese’ gewichten waren veel Britten een doorn in het oog. Vanaf de invoering ervan groeide de pound uit tot een symbool van het verzet tegen de ‘bemoeizucht’ van de Europese Unie. Tijdens de campagne voor een Brits vertrek uit de Unie deden voorstanders het voorkomen alsof de pound en daarmee heel hun imperiaal stelsel een door Brussel bedreigde eigen traditie was.

Martelaren van Metri

In 2001 probeerde een groep winkeliers, de ‘Martelaren van Metri’ genoemd, al via de rechter af te dwingen dat er een einde zou komen aan de ‘dwingelandij’ van het metrische systeem, dat in 1875 onder auspiciën van Frankrijk is ingevoerd en internationaal groot draagvlak heeft. Het werd in 1975 ook in Groot-Brittannië bij wet ingevoerd. Maar de ‘Martelaren van Metri’ verloren. De moeizaam onderhandelde afspraak met Europa - pounds en kilo’s even groot op een prijskaartje, bleef van kracht.

Quote Hoe losgezon­gen van de werkelijk­heid kun je zijn als je je drukker maakt over de prijskaart­jes van boodschap­pen dan over de vraag of gewone mensen hun boodschap­pen wel kunnen betalen Angela Rayner, Labour

Boris Johnson maakt daar nu een einde aan. Mandarijnen hoeven binnenkort niet langer in kilo’s te worden verkocht, bier niet meer in liters. Met het besluit komt de premier een belofte na. In 2019, toen hij partijleider werd van de Conservatieve Partij en premier, kondigde hij aan dat de dagen van de kilo’s waren geteld. ,,We zullen ook op dit terrein onze oude vrijheid herstellen’’, aldus Johnson, een van de meest vooraanstaande Brexiteers. Er is ook kritiek. Volgens de oppositiepartij Labour heeft Johnson ‘zijn prioriteiten niet op orde’. ,,Hoe losgezongen van de werkelijkheid kun je zijn als je je drukker maakt over de prijskaartjes van boodschappen dan over de vraag of gewone mensen hun boodschappen wel kunnen betalen’’, zegt Angela Rayner namens Labour.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: