Britten krijgen per ongeluk cheque van 2,3 biljoen pond na storm Arwen

Dit bevestigt de energiemaatschappij nadat sommige klanten een melding van de gulle gift hadden gemaakt, zo schrijft het Britse Sky News . Northern Powergrid bedankte hen voor hun eerlijkheid. De cheques werden verstuurd om te compenseren voor de schade die storm Arwen vorig jaar November aanrichtte in het Verenigd Koninkrijk. Momenteel stuurt de energiemaatschappij vergoedingen naar tienduizenden klanten in het land, die door de grote storm onder meer te maken kregen met stroomstoringen . Een van de klanten deelde gekscherend een foto van de cheque op zijn Twitter account. ‘Bedankt voor het compensatiebedrag voor de paar dagen dat we geen elektriciteit hadden vanwege storm Arwen', schrijft Gareth Hughes. ‘Voordat ik het bedrag aanvaard wil ik toch even vragen of jullie dit bedrag wel kunnen betalen?’

Storm Arwen

Storm Arwen ging gepaard met zware windstoten, regen en sneeuwval. De autoriteiten hadden Britten gewaarschuwd door een zeldzame code rood af te geven. In Britse media circuleerden beelden van daken die van huizen zijn gerukt en wegen die zijn geblokkeerd door bomen en ander puin, zoals een grote trampoline die ondersteboven in een straat ligt.



Ook vielen volgens Britse media zeker drie doden, doordat bomen omvielen. In het Noord-Ierse Antrim viel een boom op een auto, met de dood van een schoolhoofd tot gevolg. In het Engelse Ambleside was een man uit Lancaster geraakt door een boom. Hij overleed volgens de politie ter plekke. Ook in het Schotse Aberdeenshire kwam een 35-jarige automobilist om toen er een boom op zijn wagen viel.