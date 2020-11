Britten verhogen dreigingsniveau na aanslag Wenen, Duitsers verhoogd waakzaam aan grens

Video en update Arresta­ties in Zwitser­land na islamiti­sche terreuraan­slag Wenen

18:19 Na de islamitische terreuraanslag in Wenen zijn in Zwitserland twee verdachten aangehouden. De twee Zwitsers (18 en 24 jaar) werden in samenwerking met de Oostenrijkse autoriteiten opgepakt in Winterthur, niet ver van Zürich.