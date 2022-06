Britten willen handelsregels Noord-Ierland opheffen

Update Drama Duitse school: Nederlan­der steekt in op meisje (7), begeleid­ster redt haar leven

De Nederlander die vrijdagavond in het zuidwesten van Duitsland is gearresteerd voor een steekincident in een basisschool in zijn woonplaats, zo’n 10 kilometer buiten Stuttgart, wordt verdacht van poging tot een levensmisdrijf. Zijn motief is nog onbekend, meldt de politie.

11 juni