Britten zijn klaar met Johnson: ‘Heeft geen idee wat er omgaat in hoofden van gewone mensen’

Bekende gruwel­moord op Brits gezin in Alpen blijft mysterie: verdachte vrijgela­ten

De gruwelmoord op een Brits gezin in de Alpen houdt de gemoederen al bijna tien jaar bezig, en daar komt voorlopig geen einde aan. De man die gisteren werd aangehouden als verdachte in het onderzoek, is bij gebrek aan bewijs alweer vrijgelaten. ,,Ik hoop dat mijn cliënt nooit meer als verdachte zal worden beschouwd”, laat zijn advocaat in een verklaring weten.

13 januari