Broeierige sfeer bij start van rechtszaak tegen agent die George Floyd doodde

Het gebeurt bijna elke dag, als Marcus Hunter (17) zijn huiswerk zit te maken: hij hoort schoten. Gisteravond nog. Niet wéér, denkt hij dan. Het leidt hem af. Zijn gedachten gaan met hem op de loop. Is iemand geraakt? Iemand die hij kent? Zijn neef hangt veel rond op straat, hier in het noorden van Minneapolis. Er zal straks toch geen telefoontje met slecht nieuws komen?



Marcus wil journalistiek gaan studeren en schreef voor de lokale krant over zijn leven. ,,Ik woon op een begraafplaats die Noord-Minneapolis heet,” staat boven het artikel in de StarTribune. Pas kwam hij thuis en zag hij hoe een levenloze man op een brancard in een ambulance werd geschoven – doodgeschoten in zijn straat. Bomen in de buurt zijn herdenkplekken voor slachtoffers van vuurwapengeweld geworden. Hij vreest dat zijn naam en foto op een dag ook op zo’n boom eindigen, schrijft hij. ,,Ik heb het gevoel dat er niemand is bij wie ik kan aankloppen voor veiligheid.”