Broer doodgereden fietser Tadzjikistan: René was een zeer ervaren reiziger

De Nederlandse fietser die gisteren om het leven kwam in Tadzjikistan is René Wokke (56) uit Amsterdam. Hij was met zijn vriendin Kim Postma (58), die gewond in een ziekenhuis zou liggen, onderweg van Thailand naar Iran. ,,René was een hele slimme, ondernemende kerel die altijd op pad was en al 130 landen had bezocht", zegt zijn broer Erik (58).

Hij vernam het verschrikkelijke nieuws over het overlijden van zijn broer van de politie. Twee agenten brachten hem persoonlijk op de hoogte. ,,Daarna zijn we naar mijn moeder (81) gereden om haar het slechte nieuws te vertellen", zegt Erik Wokke terugblikkend.

China uitgevlucht

Het overlijden is nog niet helemaal tot hem doorgedrongen. ,,Ik ben er nog altijd een beetje confuus van", vervolgt de Fries. Op zijn verzoek plaatsen we geen foto van zijn broer bij dit verhaal. ,,We waren vroeger dikke speelmaatjes en hadden nog steeds goed contact. Via hun weblog kon ik René en Kim volgen. Gedetailleerdere informatie stuurde mijn broer via WhatsApp."

Zijn broer en diens vriendin vertrokken in februari naar Thailand en zouden op 20 september vanuit Iran terugvliegen naar Nederland. Wokke: ,,Vanuit Bangkok fietsten ze naar China maar daar ondervonden ze zoveel problemen met de politie - René en Kim fietsen altijd in gebieden waar nauwelijks of geen toeristen komen - dat ze het land min of meer uitvluchtten naar Tadzjikistan. Afghanistan lag meer voor de hand op weg naar Iran, maar dat land wilden ze ontwijken omdat het te gevaarlijk was."

Quote Kim en René wilden Afghanis­tan ontwijken omdat het te gevaarlijk was. Erik Wokke

130 landen

René Wokke was een zeer ervaren reiziger, zegt zijn broer. ,,Hij reisde over heel de wereld. Dat deed ie als twintiger al. René zei laatst nog dat hij al 130 landen had bezocht. Hij was altijd op pad, vooral in Azië. Ik heb nooit begrepen wat hij daar zocht en al helemaal niet in Tadzjikistan. Hoe dan ook: Kim en hij hadden het heel erg naar hun zin. Ze fietsten samen al heel wat af binnen en buiten Europa."

Zijn broer en diens vriendin runden vanuit hun motorclipper in de Amstel samen een bedrijfje dat fietstochten organiseert voor Nederlanders en buitenlandse toeristen. De twee Amerikanen en Zwitser die gisteren eveneens om het leven kwamen bij het drama in Tadzjikistan, waren geen klanten van de twee Nederlanders. ,,Ze hadden die fietsers onderweg ontmoet en fietsten samen verder, zo las ik in de blog."

'Aanslag'

Onder welke omstandigheden zijn broer om het leven kwam, is volgens Wokke nog onduidelijk. ,,Er zijn berichten dat iemand bewust op het groepje fietsers zou zijn ingereden maar dat staat nog niet vast. Wij wachten op meer informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken."

In Tadzjikistan circuleren geruchten dat het geen ongeluk maar een aanslag zou zijn, mogelijk gepleegd door IS-aanhangers die terugkeerden uit Syrië. De autoriteiten in Tadzjikistan houden rekening met de mogelijkheid dat de aanrijding van een groep toeristen een terreurdaad was. ,,We kijken naar alle scenario's. Een ongeval, beroving of terrorisme'', zei minister Ramazon Rakhimzoda (Binnenlandse Zaken) vandaag.

Quote We kijken naar alle scenario's. Een ongeval, beroving of terrorisme. Ramazon Rakhimzoda

De politie hield volgens de bewindsman één verdachte aan. Een tweede, die zich verzette tegen zijn aanhouding, werd doodgeschoten. De Tadzjiekse autoriteiten zijn nog op zoek naar drie andere personen. Het gaat onder meer om de eigenaar van de auto die de toeristen aanreed, op zo'n 90 kilometer van hoofdstad Doesjanbe.

Volgens persbureau Asia-Plus beloofde de Tadzjiekse president Emomalii Rachmon 'alle noodzakelijke maatregelen' om de daders te identificeren en straffen. De leider van het Centraal-Aziatische land zou koning Willem-Alexander en de staatshoofden van de Verenigde Staten en Zwitserland gecondoleerd hebben met het overlijden van hun omgekomen onderdanen. De RVD kon dat vanmorgen nog niet bevestigen.

Ondernemer

Wokke omschrijft zijn broer als een 'hele slimme en ondernemende kerel' die op allerlei gebieden actief was. Iemand die van zijn hobby's zijn werk maakte. ,,Hij hield niet alleen van fietsen maar ook van bier. Waar hij ook kwam, overal moest René de lokale bieren uitproberen. Die voorliefde leidde tot het maken van zijn eigen bier via zijn Bildtse Bier Brouwerij in Friesland. Hij leverde onder andere aan Gall & Gall."

Quote René moest overal de lokale bieren uitprobe­ren en had zijn eigen brouwerij in Friesland. Erik Wokke

Daarnaast was René ook nog psycholoog, vervolgt zijn broer. ,,Kim werkt als informatiemanager bij het VU Medisch Centrum. Ze hebben geen kinderen maar fungeerden wel als pleegouders voor pubers die ad-hoc uit huis geplaatst moesten worden. Crisisopvang waar ze inmiddels mee zijn gestopt. Ze waren bezig om er een boek over te schrijven."

Boekpresentatie

Dat boek is inmiddels klaar, zegt Jan Kloeze. Hij is al 25 jaar een goede vriend van Wokke en Postma. ,,Het laatste jaar hadden we intensiever contact door het boek. Kim en René beschrijven er hun ervaringen in van de ruim tien jaar dat ze pleegkinderen opvingen. Ze vroegen mij om te helpen met het redigeren van de tekst. Die heb ik aangevuld met interviews met de kinderen. Die vertellen nog steeds met liefde en warmte over hun voormalige pleegouders. Een aantal heeft ook nog contact met hen, waardoor een soort van 'extended family' is ontstaan."