Broer Michel vindt zus Ana (58) dood in bed: ‘Ze was gruwelijk toegetakeld’

Tiener (16) opgepakt voor aansteken bosbrand in Australië die 14 woningen in de as legde

9:48 Een jongen van 16 is in Australië opgepakt voor brandstichting. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor een zware bosbrand die minstens veertien woningen in de as legde. De bevolking is woedend op de tiener.