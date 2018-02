Broer van Abdeslam gepakt voor overval

Vlaming stierf 'natuurlijke dood' in India, maar hart en nieren zijn verdwenen

23 februari Antwerpenaar Danny Byltjes (46) stierf twee jaar geleden in India. Een natuurlijk overlijden, volgens de Indiase autoriteiten. Een autopsie in eigen land bracht iets heel anders aan het licht. De veertiger had een schedelbreuk, een leverscheur en hij miste nieren en hart. ,,Ik wil eindelijk weten wat er met mijn man is gebeurd”, zegt zijn weduwe Nancy Van Son.