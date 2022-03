Bronzen beeld van Anne Frank in Buenos Aires gestolen

In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires is het bronzen beeld van Anne Frank gestolen. Het beeld dat naast de Nederlandse ambassade stond, werd in 2014 onthuld in aanwezigheid van onder meer rabbijn Awraham Soetendorp.

Het beeld van Anne Frank – gemaakt door kunstenaar Jet Schepp – is een kopie van haar beeld dat op het Merwedeplein in Amsterdam staat. Er zijn slechts twee kopieën van. De andere staat in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het beeld stond er sinds 2014, toen het onthuld werd in aanwezigheid van onder meer rabbijn Awraham Soetendorp (vriend van vader Otto Frank) en Centro Ana Frank Argentina, dat het in samenwerking met de Nederlandse ambassade daar neerzette.

Tweede gestolen beeld

Naast de Nederlandse ambassade in de nieuwe en dure wijk Puerto Madero ligt het plein ‘Reina de Holanda’ (‘Koningin van Nederland’). Het plein werd ingehuldigd in augustus 2004 en medegefinancierd door een aantal Nederlandse multinationals dat toen nog in Argentinië gevestigd was. Op het plein was ook een bronzen beeld (‘Het gelukkige meisje’) van de Nederlandse kunstenares Tineke Willemse-Steen geplaatst. Deze werd in oktober 2019 al gestolen. Het onderhoud van het plein is in handen van de stad Buenos Aires en laat zichtbaar te wensen over.

Koper- en bronsdiefstal

Het is overigens niet de eerste keer dat zoiets in Buenos Aires gebeurt. Op een boulevard vlak achter de ambassade staat een groot aantal beelden van bekende Argentijnse sporters, waarvan er geen enkele meer intact is. Ook heeft de stad Buenos Aires sinds een tijdje hekken geplaatst rondom een groot aantal monumenten. Koper- en bronsdiefstal is op dit moment erg in trek vanwege de grote economische malaise die het Zuid-Amerikaanse land keihard treft.

De Nederlandse ambassade komt later vandaag nog met een reactie.

Volledig scherm In Buenos Aires stond op de Plazoleta Reina de Holanda (Koningin van Hollandpleintje) een beeld van Anne Frank. Het gaat om een replica van het beeld van het Joodse meisje aan het Merwedeplein in Amsterdam. © EPA

