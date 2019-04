Brug Brazilië stort in na botsing veerboot; twee auto’s in rivier

Stroper gedood door olifant en opgegeten door leeuwen in Zuid-Afri­ka

6 april Een stroper is deze week om het leven gekomen in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Waarschijnlijk is hij aangevallen en gedood door een olifant en daarna gedeeltelijk opgegeten door leeuwen, meldt SANParks, de overkoepelende organisatie van de nationale parken in Zuid-Afrika.