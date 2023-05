Brug in Finland stort in: 24 mensen naar ziekenhuis, politie start onderzoek

met video Noodtoe­stand uitgeroe­pen in Canadese provincie Alberta wegens honderden bosbranden

In de Canadese provincie Alberta is zaterdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden die er woeden. Dat heeft de premier van de provincie, Danielle Smith, via Twitter bekendgemaakt. Zaterdag werden er 103 branden geteld. Al 25.000 inwoners van de provincie hebben hun huizen moeten verlaten, nog eens duizenden anderen kregen dit weekend te horen dat ze zich moeten opmaken voor een evacuatie.