Brussel roept lidstaten op: Doe meer voor 95 miljoen Europeanen in armoede

Een zak(-je) met geld moet het laatste redmiddel zijn, want een baan is beter, maar veel mensen in of op het randje van armoede hebben nu geen toegang tot middelen die wel beschikbaar zijn, aldus de Eurocommissaris. Onder meer door haperende systemen rond minimuminkomens laat 30 tot 50 procent van de Europeanen in nood geld liggen waarvoor zij wel degelijk in aanmerking komen. Vaak gaat dat om eenoudergezinnen. Nog eens 20 procent komt niet in aanmerking voor een toeslag of uitkering.