Volledig scherm © AFP Dat blijkt uit voorstellen die de Europese Commissie in Brussel morgen presenteert en waarover nog vóór de verkiezingen van mei 2019 een akkoord zou moeten worden bereikt.



Het Europese systeem mag niet gaan lijken op het gevreesde ‘class action’-systeem in Amerika, waar creatieve en initiatiefrijke advocaten een dikbelegde boterham verdienen door het ene na het andere bedrijf voor de rechter te slepen. Maar Europa is tot nu toe het andere uiterste.



Daar kan bijvoorbeeld de auto-industrie, zoals met dieselgate, de consument met miljoenen tegelijk in het pak naaien zonder dat de automobilist er iets tegen kan doen, aldus de Europese consumentenkoepel Beuc.

Compensatie eisen

Slechts vijf lidstaten – Spanje, Portugal, Italië, België en Zweden – hebben regels op grond waarvan consumenten die door een bedrijf zijn opgelicht, bijvoorbeeld omdat ze door kartelvorming jaren achtereen te veel voor goederen of diensten betaalden, met succes compensatie kunnen eisen.

In negen landen is helemaal niks geregeld. Nederland zit in de grote middengroep van 14 landen waar het half geregeld is. In die landen bestaat wel iets van een beroepsmogelijkheid, maar die is te omslachtig, veel te duur of niet effectief.

Specifiek in Nederland moeten benadeelde consumenten, doorgaans vertegenwoordigd door een consumentenbond, eerst een akkoord bereiken met het sjoemelende bedrijf voordat de gang naar de rechter openstaat. Werkt het bedrijf in kwestie niet mee, dan blijft de consument alsnog in de kou staan. Een wetsvoorstel dat de positie van de consument en zijn vertegenwoordigers moet versterken zit in de Haagse pijplijn, maar volgens Beuc is het hoog tijd voor een minimum aan beroepsmogelijkheden dat in heel Europa geldt en voor de mogelijkheid voor consumenten om grensoverschrijdend schade te claimen.

Handjevol

Quote Er is simpelweg niets wat je ervan weerhoudt je over te geven aan onwettige praktijken De huidige situatie waarin sjoemelende bedrijven enkel in een handjevol landen schadeclaims moeten vrezen is niet alleen onaanvaardbaar voor de miljoenen gedupeerde consumenten, maar ook voor bedrijven die zichzelf benadelen door zich wel aan de regels te houden, aldus de consumentenkoepel. ,,Er is simpelweg niets wat je ervan weerhoudt je over te geven aan onwettige praktijken.”



Brussel zelf is al sinds 1987 bezig om een systeem van ‘collective redress’ (letterlijk: collectief verhaal) van de grond te krijgen. Aan groenboeken, evaluatiestudies en consultaties heeft het die dertig jaar niet ontbroken, maar maatregelen met tanden bleven uit. En al die tijd is de lijn duidelijk: miljoenen consumenten willen actie, veel bedrijven juist niet. ,,Hun bezwaren liggen nu alweer torenhoog in het Berlaymontgebouw (de Commissiezetel – red.) maar zonder dat er in hun argumentatie veel ontwikkeling zit”, aldus Beuc-directeur Monique Goyens.



Hun voornaamste bezwaar, dat bedrijven onterecht enorme compensaties moeten gaan uitbetalen, is in Portugal niet bewaarheid. Daar profiteren consumenten al 20 jaar van een goede verhaalmogelijkheid zonder dat de procedure ook maar één keer is misbruikt.

Eén euro schadevergoeding

Het belangrijkste argument om eindelijk ook in Europa wel collectief verhaal te introduceren, komt – ongewild – ook van het bedrijfsleven. In Amerika, waar het 3 miljoen sjoemeldiesels verkocht, moest Volkswagen 2,7 miljard in een speciaal milieufonds storten en nog eens 2 miljard in een fonds om schone auto’s te promoten. Benadeelde VW-rijders kregen hun auto gerepareerd of konden die tegen de dagwaarde weer inleveren, in beide gevallen kregen ze er nog eens 5- à 10.000 dollar compensatie bovenop.