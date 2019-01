Brussel wacht in spanning op vervolgstappen premier May

Theresa May: Houdini aan de Theems

20:32 Theresa May leed een zware verkiezingsnederlaag, haar partij kwam tegen haar in opstand, ze incasseerde een historische nederlaag bij een stemming in het Lagerhuis en vervolgens kwam er een motie van wantrouwen tegen haar. Ook die overleefde May woensdag. Erg populair is de Britse premier niet, maar ze is ook niet gehaat genoeg om haar weg te krijgen. Op de een of andere manier weet ze tot nu toe elke aanval af te slaan.