Brussels koppel moet jaar na adoptie zoontje teruggeven aan moeder

Vijf dagen na de geboorte konden Manish en Michaël hun adoptiezoon in hun armen sluiten. Maar hun geluk was van korte duur: ruim een jaar later moet het Brusselse homokoppel het jongetje afstaan aan de biologische moeder. De vrouw bedacht zich en stapte naar de rechter.

Dat blijkt uit berichtgeving van de RTBF, de Franstalige Publieke Omroep van België.

De mannen uit Schaarbeek zagen hun kinderwens in april 2016 in vervulling gaan via Adoptiehuis, een Vlaamse dienst voor binnenlandse adoptie, gevestigd in Antwerpen. Een zwangere vrouw had ermee ingestemd haar baby af te staan aan het homokoppel.

Vijf dagen na de geboorte vond het jongetje, genaamd Manaël, een nieuw thuis bij het stel. De vrouw tekende daartoe een formele toestemming bij een notaris, drie maanden nadat ze haar kind had afgestaan. ,,Eindelijk voelden we ons ouders”, zegt Manish aan de omroep. De rechter moest de adoptie nog bevestigen, intussen genoten Manish en Michaël van hun prille gezinsgeluk.

Verandering van gedachte

Maar in februari van dit jaar barstte de adoptiebom. Manaël was toen tien maanden oud. De biologische moeder had zich bedacht en wilde haar zoon terug. De ouders van de vrouw zouden het kind terugeisen, valt te lezen op een steungroep voor de adoptieouders op Facebook.

In juni 2017 boog een rechter zich over de zaak en gaf de biologische moeder gelijk. Het Brusselse homokoppel ging in beroep, maar trok aan het kortste eind. Vorige maand werd de uitspraak bevestigd: Manaël moet terug naar zijn biologische moeder. Om die overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, vindt iedere week een ontmoeting plaats tussen het koppel en de jongen, en de biologische moeder.

'Nog nooit meegemaakt'

Deze zaak is zeer uitzonderlijk, reageert Didier Dehou, directeur adoptie bij de Franstalige gemeenschap. ,,In mijn carrière van twintig jaar heb ik dit nog nooit meegemaakt”, zegt Dehou. Als de moeder zich bedenkt, is dat meestal tussen het afstaan van de baby en de formele toestemming die ze daartoe ondertekent bij de notaris, klinkt het.