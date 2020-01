Brusselse bende ‘koopt’ 16-jarige van vriend, sluit haar op en dwingt Française wekenlang tot seks

Agenten van de regio Brussel-Zuid wisten de minderjarige in de nacht van 4 op 5 januari te bevrijden. Ze verbleef toen in een huis in Ukkel, waar een kelder was waar ze haar ‘klanten’ moest ontvangen, schrijven de kranten van Sud Presse en Het Nieuwsblad . Justitie was het slachtoffer op het spoor gekomen, nadat een kennis haar opgemerkt had op de prostitutiewebsite en alarm sloeg. Na de inval bracht de politie de bende in kaart en die bleek op een meedogenloze manier te werk te zijn gegaan.

150 euro per uur

Het Franse slachtoffer bleek in november, na problemen op school , van huis weggelopen te zijn. Haar vriendje zou haar vervolgens voor 2000 euro hebben ‘verkocht’ hebben aan de Brusselse bende. De bende bood haar via de website aan voor 150 euro per uur. In twee weken tijd ontving zij meer dan 160 telefoontjes van ‘klanten’.



Het vermiste meisje zou niet alleen misbruikt zijn in het huis in Ukkel, maar ook in een hotel in Elsene. De politie vond nog twee andere slachtoffers in de plaats Sint-Gillis. Daar blijkt ook het gros van de zeven verdachten – jonge twintigers – vandaan te komen. Allen werden aangehouden.



De zeven worden nu verdacht van mensenhandel en prostitutie van minderjarigen. Enkelen van hen zouden deel uitmaken van een bende, die wordt verdacht van honderden feiten. Het gaat onder meer om het in brand steken van een politiewagen en een verkrachting. Hoeveel slachtoffers de bende maakte, is nog niet duidelijk.