Brusselse politie schiet Fransman dood die op agenten inrijdt bij achtervolging

Vrouw bevalt van tweeling: meisje in mei geboren, jongetje laat nog 11 weken op zich wachten

11:33 De dag dat Lilliya Konovalova (29) uit Kazachstan te horen kreeg dat ze in verwachting was van een tweeling, had ze nooit gedacht dat ze twee keer moest bevallen. Toch gebeurde dat: één keer in mei voor de bevalling van haar dochtertje en nog eens elf weken later voor de geboorte van haar zoontje.