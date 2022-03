Buitenlandse studenten die vluchten uit Oekraïne gediscrimineerd aan Poolse grens

Duizenden buitenlandse studenten uit onder meer Afrika en Azië zitten vast in Oekraïne. Ze komen moeilijk het land uit omdat ze aan hun lot zijn overgelaten of bij de grens worden gediscrimineerd. Jongeren die wél hebben kunnen vluchten, proberen via sociale media en tussenpersonen lotgenoten het land uit te krijgen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn sinds de Russische invasie bijna 80.000 buitenlanders uit 138 landen in Oekraïne op de vlucht geslagen. Onder hen zijn veel jongeren uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In Charkov kwam een Indiase student om door beschietingen.

De buitenlandse studenten proberen net als vele anderen het land te ontvluchten, maar stuitten bij hun pogingen op discriminatie. Sommigen melden dat ze geweerd worden bij schuilkelders, in het openbaar vervoer en bij de grens.

Volledig scherm Mexicaanse evacués wachten in Roemenië op een bus van de ambassade. © AP

De Nigeriaanse student Alexander Somto Orah (25) vertelt tegen persbureau AP over vreemdelingenhaat en bedreigingen toen hij na een dagenlange reis de grens met Polen wilde oversteken. Volgens hem scheidden Oekraïense grenswachten daar Afrikanen en Indiërs van witte vluchtelingen.

Neerschieten

,,Ze leidden ons naar de Roemeense grens tientallen kilometers verderop”, zegt Orah. ,,Ze vertelden ons dat als we ons toch een weg erdoorheen probeerden te banen, ze ons zouden neerschieten.”

Na protesten werden de studenten alsnog doorgelaten. Orah: ,,We hebben onze hand opgestoken en gezegd dat we studenten zijn en gewoon naar huis willen.”

Hij is nu in Warschau maar gaat geregeld terug naar de grens om andere buitenlanders bij te staan. Veel bezorgde mensen hebben via WhatsApp en Telegram groepen opgezet om buitenlanders Oekraïne uit te helpen, soms door financiële en mentale steun te bieden.

Volledig scherm Treinstation van Lviv. © AP

Faith Chemari heeft meer dan vijftig studenten uit Zimbabwe geholpen door busreizen naar Polen te coördineren. In de grensstreek vangen buitenlandse studenten hun uitgeputte landgenoten op. Anderen helpen in Oekraïne vluchtelingen naar hun volgende bestemming. ,,In Odessa verwelkomden onze mensen ons en ze hielpen ons bij de grens met Moldavië”, zegt Elxan Salmanov Ilham, een 28-jarige student uit Azerbeidzjan die Charkov ontvluchtte.

Voedsel en onderdak

Sanusi Salihu uit Nigeria bereikte na een nacht op het treinstation in de West-Oekraïense stad Lviv uiteindelijk buurland Slowakije. Hij kreeg van een inwoner voedsel en onderdak. ,,We zijn met zeven in zijn huis’', zei Salihu. ,,Hij nam ons net allemaal mee voor de lunch en is erg aardig geweest.” Nu stuurt hij berichten naar lotgenoten in Oekraïne om ze te helpen.

Ojonugwa Zakari (21), een student geneeskunde uit Nigeria, zit samen met honderden andere buitenlanders vast in Soemi, een stad in het noordoosten van Oekraïne die zwaar onder vuur ligt van de Russen. Op hun telefoons krijgen ze tips om te ontsnappen, telefoonnummers van tussenpersonen en richtlijnen voor noodvoorraden en documenten bij controleposten.

Volledig scherm Nigeriaanse studenten wachten in Lviv op de trein. © AP

De speciale VN-rapporteur voor racisme, Tendayi Achiume, noemde de racistische en xenofobe behandeling eerder deze week ‘levensbedreigend’. De Afrikaanse Unie vindt de ongelijke behandeling van Afrikanen ‘schokkend racistisch’ en in strijd met het internationale recht.

Onze vrienden

De Oekraïense regering heeft de berichten over discriminatie veroordeeld. ,,Afrikanen die op zoek zijn naar evacuatie zijn onze vrienden en moeten gelijke kansen krijgen om veilig terug te keren naar hun thuisland”, schreef de minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba afgelopen woensdag.

Hij deelde op Twitter een noodnummer voor buitenlandse studenten die het land uit willen. Binnen twaalf uur was het telefoonnummer meer dan 21.000 keer geretweet. Een dag later was de telefoonlijn echter onbereikbaar.

Ook de hulp vanuit de thuislanden van de studenten schiet tekort. Zimbabwe verwijst burgers in Oekraïne door naar de ambassade in Duitsland, en Kenia naar de ambassade in Oostenrijk. De landen hebben beloofd de toegang tot consulaire bijstand te vergemakkelijken.

