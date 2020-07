Bulgaarse president vraagt ontslag regering, premier weigert

Hoe valse Picasso’s politie naar Italiaanse kunstzwen­de­laar leidden

11 juli Een kunstzwendelaar uit Rome is ontmaskerd dankzij speurwerk van de Nederlandse politie. Die kwam hem op het spoor via een vervalste ets van Pablo Picasso op een veiling in Maastricht. De Italiaan blijkt in tal van landen tientallen valse Picasso’s op veilingen te hebben aangeboden.