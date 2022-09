Burgemeester Antwerpen snoeihard: ‘België is failliet, we zijn het nieuwe Griekenland’

De burgemeester van Antwerpen, Bart De Wever, zegt dat België failliet is. ,,We zijn het nieuwe Griekenland”, zegt hij op de Belgische televisie. ,,Dit is natuurlijk geen crisis die Poetin heeft veroorzaakt, maar die Europa wel zelf over zich heeft afgeroepen door de eigen primaire energieproductie deze eeuw af te bouwen.”

,,In Amerika zit men niet in deze shit. Ze hebben het omgekeerde gedaan van wat wij gedaan hebben. Ze zijn nu exporteur van olie en gas, maar dat waren ze zeker niet twintig jaar geleden. Je hebt niet veel aan klimaatnormen als al je bedrijven naar Amerika en China gaan om te produceren, dan ben jij failliet en is het klimaat nog niet gered. Dit is de groene dogmatiek. Mensen moeten dit maar eens gaan beseffen”, zegt De Wever in het Vlaamse actualiteitenprogramma De Zevende Dag.

,,Olie, gas en steenkool mochten niet meer. Er mocht niet in reserves geïnvesteerd worden. Duitsland heeft geen enkele LNG-terminal (een terminal voor vloeibaar aardgas, red.). De domste landen, Duitsland en België, hebben de kernenergie parallel afgeschaft. Alle energiebronnen hebben we weggeduwd, waardoor we ons afhankelijk hebben gemaakt van Poetin. Nu hangen we eraan.”

De powertool van Europa

,,De grootste powertool moet van Europa komen. Von der Leyen zit op het juiste spoor als ze zegt dat de niet-gasgebonden energieproductie losgekoppeld moet worden van de prijs. Er wordt nu fantastische winst gemaakt door hernieuwbare energie. De miljarden spuiten in Parijs binnen. Europa kan dat wijzigen door te zeggen: ‘Je krijgt een prijs die nog rendabel is, maar alles tussen dat en de marktprijs romen we af.’ Dat zou voor ons land een injectie van miljarden en miljarden betekenen, die je dan aan de consument kan geven.”

Quote We hadden ooit veel winst kunnen maken met de kerncentra­les, nu worden die troeven weggegeven Bart de Wever

De vorige regering, waar de partij van De Wever deel van uitmaakte, besloot dat de Belgische kerncentreales Tihange 2 en Doel 3 moeten sluiten. ,,Het is een paars-groene wet. We hebben nu een paars-groene regering. Dat is een recept voor een catastrofe.” Toch heeft hij die wet mee goedgekeurd. ,,Ik was toen eenzaam. Elio Di Rupo (ex-premier van België, red.) heeft toen uitgeroepen in het parlement: ‘Op welke planeet leven die van N-VA, gezien ze voor kernenergie zijn?’ Men kan mij niet betrappen op het niet consequent zijn van standpunten. Ik verdedig al sinds de jaren 80 kernenergie.”

Premier Alexander De Croo zegt dat het land ‘in een economische oorlogssituatie‘ zit. ,,Alles moet op tafel kunnen liggen”, klinkt het. Volgens De Croo kunnen de kerncentrales pas binnen vijf jaar opnieuw opgestart worden. De nodige vergunningen regelen kost veel tijd. De Wever vindt die reactie ‘een beetje laat’. ,,Als bedelaars moeten we nu in Parijs verschijnen. We hadden ooit veel winst kunnen maken met de kerncentrales, nu worden die troeven weggegeven. Ik vind het een beetje goedkoop dat men nu constateert dat het allemaal zo simpel niet is.”

België failliet

Volgens De Wever is het tijd ‘voor bittere waarheden’. ,,Dit land is failliet”, klinkt het. ,,Kijk eens naar onze schuld, overheidsuitgaven en tekort. Het is erger dan in Zuid-Europa. Dat heeft te maken met beleid. Deze regering heeft er niets aan gedaan. Ik heb eerder al gezegd dat we bij de volgende economische schok het nieuwe Griekenland zullen zijn. Jammer genoeg is dat nu. Meneer De Croo kan veel zeggen, maar hij kan niets doen. Er zijn geen buffers.”

,,Vooral in de komende begrotingsbespreking zal gekeken moeten worden wat men precies kan doen”, gaat De Wever verder. ,,We hebben veel energie-intensieve bedrijven in Vlaanderen. Ze zijn heel kwetsbaar. In de Antwerpse haven liggen al bepaalde fabrieken in de petrochemische haven stil.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: