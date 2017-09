Burgemeester Chicago bant Donald Trump

Dame houdt 130 katten in verwaarloosde studio

8 september In een wijk in Parijs heeft de politie in een appartement van nauwelijks 25 vierkante meter 130 katten aangetroffen. De politie ging naar de woning van de 60-jarige vrouw op de derde etage in de wijk Montparnasse na een telefoontje van een bezorgde man.