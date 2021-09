Burgemeester van Parijs wil eerste vrouwelijke president van Frankrijk worden

Voorzitter schakelt microfoon van Abdeslam uit na emotionele tirade in proces Bataclan

9 september De hoofdverdachte in het megaproces rond de aanslagen in Parijs van 2015 heeft het opgenomen voor drie medeverdachten. Salah Abdeslam, de enige overlevende verdachte, verklaarde dat het trio hem weliswaar heeft geholpen, maar niet op de hoogte was van de plannen om een bloedbad aan te richten.