Bus met Britse scholieren vast onder brug: ‘Er was overal bloed’

Het ongeval gebeurde toen de chauffeur van de ruim 4 meter hoge dubbeldekkerbus onder de te lage spoorbrug door probeerde te rijden. Daardoor scheurde het dak van het voertuig. “Er was overal bloed. Iedereen probeerde snel beneden te komen. Maar we probeerden elkaar ook allemaal te helpen”, zei een 11-jarig meisje dat op de bovenste verdieping van de bus zat. Ze vertelde dat ze is geraakt door een metalen staaf. Andere scholieren raakten gewond door rondvliegend glas.

Waarschuwingsbord op brug

,,Het is geluk geweest dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", zegt een politiewoordvoerder tegen lokale media. De bus had leerlingen in verschillende dorpen rond Winchester opgepakt en was op weg naar de Henry Beaufort-school in die stad. ,,57 leerlingen in de bus zijn niet gewond geraakt, 12 hadden lichte verwondingen (builen en schrammen) en drie zwaardere verwondingen. Maar niemand is in levensgevaar."