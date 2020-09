'Bytedance sluit TikTok-deal met Oracle’

Tik­Tok-baas vertrekt na dreiging met verbod door Trump



27 augustus Kevin Mayer stapt per direct op als topman van filmpjesapp TikTok. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf vandaag, na berichtgeving in de Financial Times. De zakenkrant had een brief van de bestuurder, die pas sinds juni voor TikTok werkte, aan het personeel en het Chinese moederbedrijf ByteDance gezien. Om TikTok is de laatste tijd veel te doen. In de Verenigde Staten dreigt een verbod op de app.