Californië roept noodtoestand uit vanwege apenpokken

In Californië zijn tot aan maandag 827 gevallen van apenpokken vastgesteld. Dat is na de 1390 besmettingen in New York het hoogste aantal in een Amerikaanse staat. De noodtoestand maakt het makkelijker om geld en middelen vrij te maken voor de bestrijding van het virus.

Californië is na New York (vrijdag) en Illinois (eerder op maandag) de derde staat in de VS die de noodtoestand uitroept. In de VS zijn bijna 6000 gevallen van apenpokken vastgesteld, in 48 verschillende staten. Het eerste geval werd in mei gemeld in de stad Boston.