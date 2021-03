‘Camera’s in joodse wijk Antwerpen controleren synagogegangers’

De veiligheidscamera’s die de gemeente Antwerpen tijdens de terreurcrisis massaal in de joodse wijk plaatste, dienen nu om te achterhalen of achter de gevels de coronamaatregelen niet overtreden worden. Dat schrijven de Belgische kranten De Standaard , Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen zaterdag.

Eind 2013 besloot Antwerpen zijn diamantwijk fors extra te gaan beveiligen, met tientallen nieuwe camera’s in de omgeving van een zeventigtal joodse instellingen. In de nasleep van de aanslagengolf in Europa van 2015 en 2016 werd het cameranetwerk in de wijk nog verder uitgebreid, waardoor die uitgroeide tot de ­wellicht meest beveiligde plek van België.

Dat uitgebreide cameranetwerk wordt nu tijdens de coronacrisis ­ingezet om na te gaan of niet alleen op straat, maar ook achter de ­gevels van de gemonitorde inrichtingen de coronamaatregelen ­mogelijk geschonden worden, blijkt uit onderzoek van De Standaard. De Antwerpse politie bekijkt de camerabeelden wanneer ze tips krijgt over mogelijke illegale ­samenscholingen, maar de politie gaat via de camera’s ook proactief op zoek naar overtredingen.

De krant heeft kennis van processen-verbaal waarin de politie aangeeft dat het ingrijpen er kwam nadat op camerabeelden was gezien dat er meer dan het toegelaten aantal personen een ­synagoge binnen gingen. In een ander geval deed de politie een inval in een feestzaal nadat op de camera’s was gezien hoe een grote hoeveelheid etenswaren was aangevoerd.

Strikt juridisch kan het gebruik van de camera’s in orde zijn, zeggen specialisten. Maar ,,dat wil niet zeggen dat er geen ethisch ­probleem is’’, aldus professor ­Rosamunde Van Brakel van de Vrije Universiteit Brussel, die gespecialiseerd is in surveillance. Hielke Hijmans, voorzitter van de geschillencommissie van de Belgische Gegevensbeschermingsauto­riteit, spreekt over ,,zeer gevoelige informatie’’. ,,Discriminatie loert om de hoek’’, zegt ze.