Canadese politie arresteert laatste demonstranten bij grensbrug VS

videoDe politie is vanochtend (plaatselijke tijd) in de Canadese grensplaats Windsor begonnen met het verwijderen van de laatste coronademonstranten die de Ambassador Bridge blokkeren.

Dit is de belangrijke handelsroute tussen Canada en de VS. Volgens de lokale politie zijn er arrestaties verricht en zijn voertuigen weggesleept. Inmiddels zijn alle demonstranten verwijderd. De politie zette hiervoor meer dan vijftig voertuigen in, waaronder bussen en een pantserwagen en verzoekt mensen via Twitter om niet naar de brug te komen.



De brug is nog niet open voor verkeer, maar de burgemeester van Windsor heeft de hoop uitgesproken dat deze vandaag alsnog geopend wordt.

Volledig scherm Demonstranten en politie vandaag bij de Ambassador Bridge in Windsor. © AFP

Er waren vandaag ongeveer 45 demonstranten overgebleven nadat de politie gisteren een deel van hen al had overgehaald om hun trucks en auto’s ergens anders neer te zetten. ,,We blijven handhaven in het demonstratiegebied en er zal geen tolerantie zijn voor illegale activiteiten”, reageerde de politie van Windsor eerder vandaag. ,,Het publiek moet het gebied vermijden.”

Ottawa

De protestactie ging van start in de Canadese hoofdstad Ottawa en is al ruim twee weken aan de gang. Normaal gesproken reizen dagelijks achtduizend vrachtwagens en duizenden forensen en toeristen langs de route. Sommige bedrijven zeggen al problemen te hebben omdat ze een tekort aan onderdelen hebben.



,,Het is voor iedereen in Canada en de Verenigde Staten belangrijk om te begrijpen wat de impact van deze blokkade is op werknemers en de toeleveringsketen”, zei Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, hier vorige week over. ,,We kijken ook naar mogelijke verstoring van de Amerikaanse landbouwexport van Michigan naar Canada.”



Ook andere landen volgden het voorbeeld van de demonstranten. Soortgelijke demonstraties werden georganiseerd in Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Nederland.

Volledig scherm De politie omsingelt pick-ups bij het verwijderen van demonstranten die de ingang van de Ambassador Bridge in Windsor blokkeren. © AFP

