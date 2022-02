Canadese rechter beveelt truckers en sympathisanten brugblokkade te stoppen

Oekraïne zet zich schrap voor 'griezelig scenario'

De Amerikanen waarschuwen dat een volledige Russische invasie zou kunnen leiden tot de snelle verovering van Kiev en mogelijk tot 50.000 doden of gewonden. Inmiddels heeft Rusland ten minste 70 procent van de militaire vuurkracht verzameld om een grootschalige invasie in Oekraïne te beginnen, aldus Amerikaanse functionarissen tegen The Guardian.

7 februari