CDU-politicus Lübcke overleden; met schotwond aan hoofd aangetroffen in eigen tuin

Hoewel de politie nog geen officiële doodsoorzaak heeft medegedeeld, melden Duitse media dat Lübcke dood is aangetroffen in de voortuin van zijn woning met een schotwond aan zijn hoofd. Er zou geen wapen zijn gevonden. De politie heeft slechts meegedeeld dat ‘de omstandigheden rondom zijn overlijden onduidelijk zijn’.



Lübcke werd in 2015 bekend omdat hij tijdens een discussieavond van zijn partij (de christendemocratische CDU, de partij van bondskanselier Merkel) aan de kant van Merkel ging staan en aangaf dat Duitsland volgens zijn christelijke waarden en normen vluchtelingen moest opnemen. Toen hij vervolgens in zijn speech meerdere malen werd onderbroken door partijleden die ‘Scheiss Staat’ naar hem riepen zei hij: ,,Wie deze waarden afwijst, staat het vrij om Duitsland te verlaten.’’



Collega-politici reageren op Twitter en in de Duitse media geschokt op het overlijden van Lübcke ,,We zijn diep geschokt door de plotselinge dood van onze vriend Walter Lübcke”, zei CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer. Volgens de partij was Lübcke een bruggenbouwer. ,,In deze moeilijke uren zijn onze gedachten en gebeden vooral bij de vrouw van Lübcke, haar twee zoons en kleinzoon.’’



Lübcke zat van 1999 tot 2009 voor de CDU in het parlement van de deelstaat Hessen. De afgelopen tien jaar was hij regeringspresident in diezelfde regio.