Celstraf dreigt voor Belgische theatermaker Fabre (63) om ‘oneindige lijst’ misdragingen

De zaak werd 3,5 jaar geleden, even na de opkomst van de #MeToo-beweging, in gang gezet door een open brief van een twintigtal voormalige leden van Troubleyn, het gezelschap van Fabre. Zij vertelden over een werkvloer waar machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. De getuigenissen bestrijken tientallen jaren. ,,De lijst is oneindig, net als die van de getuigenissen”, aldus het OM. ,,De verklaringen van slachtoffers en getuigen zijn overtuigend en geloofwaardig. Fabre gebruikte de theatercontext om zijn seksuele lusten te botvieren.”

Het OM acht onder meer bewezen dat Fabre een medewerkster heeft aangerand. Omdat hij haar baas was rekent justitie hem dat extra aan. De twaalf jonge slachtoffers zien hun ‘loopbaan gekraakt, zij betalen al jaren de prijs voor het gedrag van de beklaagde’.

Aardbeien in vagina stoppen

Volgens één van de slachtoffers bleef Fabre aandringen om veel af te spreken en stond hij er ook op om een bepaalde scène te doen: urenlang zoenen met een andere danseres. ,,Ze werd ook meermaals uitgenodigd in zijn appartement”, vertelt advocaat Mussche. Fabre beweert daar dat een klant foto's van hem en haar wil zien. ‘Plots likte hij mij, beet hij in mijn billen, kuste hij mij’, getuigde de vrouw. ,,Terwijl ze naar buiten liep, probeerde hij haar opnieuw te kussen en zei: ‘Je hebt uw vriendje al bedrogen. Kus mij’.” De vrouw is uit zijn appartement weggevlucht. ‘Ik voelde mijn lichaam niet meer. Ik voelde een diepe angst voor hem, ik voelde me aangerand.’ Ze krijgt daarna te horen dat ze paardentanden heeft en afschuwelijk voeten. Ze raakte al haar zelfvertrouwen kwijt.

Een andere danseres moest haar kleren uitdoen terwijl dat niet nodig was. ,,Zo was er een bepaalde scène, waarbij Jan eiste dat een mededanser naar de vagina’s moest kijken. De acteur moest de vagina’s beschrijven en benoemen. Het was zeer beledigend. Waarom dit gebeurde, weet niemand.”

Een destijds 24-jarige vrouw getuigt dat twee mannen in haar billen moesten bijten. ‘Ze moesten mij echt bijten. Dat stuk werd heel vaak geoefend waardoor ik blauwe plekken had op mijn benen, ik kon bijna de trap niet meer op. Daarnaast waren er continu pesterijen waarbij hij mij negeerde en afbrak.’ Later vervolgt ze: ‘Op een gegeven moment zei ik tegen hem: dus de geruchten zijn waar, je moet seks hebben om de kans te krijgen. Jan zei dat ‘het nu of nooit was’. Ik zei dat het nooit was.’

Weer een andere vrouw moest voor de camera masturberen. ‘Hij ging enkel mijn ogen fotograferen. Ik kan me nog herinneren dat ik me heel ongemakkelijk en onzeker voelde. Op een gegeven moment kwam hij dichterbij en begon hij aardbeien in mijn vagina te stoppen.’

Angstcultuur

Fabre was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. ,,Hij toont geen enkel schuldinzicht, blijft de feiten ontkennen en zet zijn gedrag voort. Hij ondervraagt zijn medewerkers en die moeten hem mails sturen met de melding dat ze hem trouw blijven. Hij gaat al decennialang zo te werk. Het gaat hier om bijzonder ernstige feiten. Qua grensoverschrijdend gedrag kan ik me geen erger dossier dan dit voorstellen.”

Het OM spreekt van een ‘angstcultuur’ en een ‘bedreigende omgeving waarin niemand Fabre durfde tegen te spreken’. Fabre zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie ten opzichte van jonge danseressen, die hij om seks vroeg. ,,Niemand durfde te weigeren.”

De ook in Nederland gevierde Fabre raakte al eerder in opspraak. Zo liet hij in 2012 voor een filmproject katten op de trappen van het Antwerpse stadhuis omhoog gooien die niet allemaal goed terechtkwamen. Op een tentoonstelling zou hij dat jaar ook vogelspinnen door een doolhof met scheermesjes hebben laten lopen.

Tijdens de tweede procesdag, volgende week vrijdag, zal de verdediging van kunstenaar Fabre het woord krijgen.

