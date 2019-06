Celstraf voor beruchte inbreker die miljoenen stal uit woningen van sterren in Engeland

Zijn buit sinds 2008 zou een waarde hebben gehad van zo'n 560.000 euro. De autoriteiten vermoeden dat de Albanees zich schuldig heeft gemaakt aan veel meer inbraken - op een gegeven moment verdacht de politie de Wimbledon Prowler van 200 inbraken - en mogelijk zelfs miljoenen aan juwelen heeft buitgemaakt. Maar Kapaj heeft de autoriteiten nooit verteld wat er met de buit is gebeurd.



De ervaren boef was volgens rechter Peter Lodder zo effectief, dat het in veel gevallen een raadsel was hoe hij was binnengekomen bij slachtoffers. Soms brak hij meerdere malen in bij dezelfde mensen. ,,Het is niet verrassend dat u de hele gemeenschap angst aanjoeg.”



De autoriteiten zeggen dat Kapaj, die werkte in een Fish & Chips-zaak, erg zorgvuldig te werk ging. Hij repareerde door hem veroorzaakte schade en haalde woningen niet helemaal leeg, maar nam maar een deel van het geld en de waardevolle spullen mee. ,,Je bent een productieve, aanhoudende en professionele inbreker‘’, aldus de rechter bij het uitspreken van het vonnis.