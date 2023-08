Celstraffen leiders Proud Boys fiks lager dan geëist, maar hoogste tot nog toe: 17 en 15 jaar

‘Émile (2,5) wilde naar boomhut, maar moest strenge opa helpen’: nieuwe denkrich­ting 7 weken nadat peuter verdween

Sinds 8 juli is de Franse peuter Émile (2,5) spoorloos verdwenen. Zijn diepgelovige ouders vrezen het ergste, maar blijven ook hoop koesteren. Werd het kind ontvoerd? Is de kleine Émile gevallen op weg naar zijn favoriete speelplek? Werd hij het slachtoffer van een verkeersongeval? De politie houdt de lippen stijf op elkaar, maar de ene denkrichting is al waarschijnlijker dan de andere. ,,Misschien is het voor sommigen een geruststelling te denken dat dit gebeurde in een vervloekte gemeente.”