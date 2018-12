Chaos compleet in Trumps Witte Huis

Crisis in Washington: de president dreigt de complete overheid op slot te gooien, de onwankelbare minister van Defensie kan er niet meer tegen en stapt op. De beer is los, in de Oval Office.

Defensieminister Jim Mattis laat een bommetje ontploffen in Washington met zijn ontslagbrief. Hij vertrekt, laat hij weten, omdat hij het pertinent oneens is met Trumps besluit plotsklaps de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Daar kwam nog een troepenvermindering in Afghanistan bovenop. ,,U heeft recht op een minister van Defensie met een visie die beter aansluit bij die van u’’, schrijft Mattis.

In zijn brief geen letter lof voor de president. Mattis beschrijft hoe belangrijk bondgenootschappen voor de VS zijn - een terechtwijzing voor Trump nu hij in Mattis’ ogen de Koerdische strijders die het vuile werk opknapten in de strijd tegen IS aan hun lot overlaat. Amerika kan alleen zijn nationale belangen verdedigen, schrijft Mattis, als het respect toont aan haar bondgenoten. ,,Op dezelfde manier geloof ik dat we vastberaden en ondubbelzinnig moeten zijn in onze aanpak van landen met strategische belangen die in toenemende mate op gespannen voet staan met die van ons’’, schreef Mattis . Vrij vertaald: Mattis wil niet langer iets te maken hebben met Trumps gevlei met de Russische president Vladimir Poetin.

Oorlogsmoe

Volledig scherm © EPA Amerika was lang oorlogsmoe, maar nu Trump op weinig doordachte wijze troepen naar huis haalt en zo gewaardeerde bondgenoten en een populaire minister voor het hoofd stoot, is Washington te klein. Ook de wereld schrikt. Mattis is de stabiele factor in Trumps kabinet. Diplomaten, ook Nederlandse, vertrouwden Trump niet toen hij aantrad, maar werden gerustgesteld door de aanwezigheid van de standvastige generaal. Andere stafleden die gezien werden als de ‘volwassenen’ in zijn regering, zoals buitenlandminister Rex Tillerson, zijn al ontslagen. Die andere gedisciplineerde generaal, stafchef John Kelly, vertrekt binnenkort. Mattis, Kelly en al eerder opgestapte veiligheidsadviseur H. R. McMaster spraken naar verluidt ooit af dat altijd één van hen in de buurt van Trump moest zijn.



,,Dit is een droevige dag voor Amerika’’, zei senator Ben Sasse, een partijgenoot van Trump die niets van diens isolationisme moet hebben. Marco Rubio, ook een Republikeinse havik, stelde dat het aftreden van Mattis ‘overduidelijk’ maakt dat de VS afstevent op ‘ernstige beleidsfouten’ die de natie ,,in gevaar brengen, bondgenootschappen beschadigen en onze tegenstanders sterker maken.’’

Feestdagen

Het aftreden van de minister komt op een moment dat Trump toch al hoog spel speelt. Hij weigert een begrotingswet te tekenen als geen geld wordt vrijgemaakt voor de bouw van zijn grensmuur. Zonder begroting sluiten overheidsinstellingen en krijgen ambtenaren die moeten doorwerken niet betaald tijdens de feestdagen. Mogelijk zijn op zaterdag al nationale parken en musea dicht.

Trump luistert bovenal naar zijn fanatieke achterban. Hij zette in de begrotingsonderhandelingen de hakken in het zand nadat rechtse commentatoren waarschuwden dat hij zonder zijn muur steun van aanhangers verloor en nooit herkozen zou kunnen worden. Om vergelijkbare motieven trok hij de troepen terug uit Syrië: om een campagnebelofte na te komen, ongeacht het advies van deskundigen of het lot van de Koerdische strijders die met Amerikanen optrokken. Ze vrezen nu een aanval van Turkije.

,,Het Amerikaanse volk stemde voor een president, Donald Trump, die heel taai is, heel sterk, heel agressief op het vlak van terrorisme’’, zo legde een van zijn belangrijkste adviseurs, Stephen Miller, de keuzes uit in een interview met CNN.