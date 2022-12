Charles houdt kersttoespraak in Chapel in Windsor Castle

Dit was 2022 Oekraïne-deskundige Bob Deen: ‘Je speelt Poetin in de kaart als je het over kernwapens hebt’

Bob Deen was het afgelopen jaar ‘ontelbare keren’ op tv om de oorlog in Oekraïne te duiden. Het trok een zware wissel op de Clingendael-expert en zijn gezin. ,,Maar ze snapten het wel. Ik ben er trots op dat ze me dit gunnen.’’

21 december