Charlottesville haalt standbeelden van omstreden generaals weg: ‘Het werd tijd’

Rani, de ‘kleinste koe ter wereld’ (51 cm), is een attractie in Bangladesh

20:56 Het is weer eens wat anders dan de koeien die in Nederland in de wei lopen. Rani de minikoe uit Bangladesh is namelijk maar iets groter dan een halve meter: 51 centimeter om precies te zijn. Haar eigenaren geloven dat ze de kleinste koe ter wereld is.