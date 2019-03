Charly T. mag Spaanse cel verlaten, nog geen vonnis over zijn misbruikzaak

Topadvi­seur Britse regering weer­spreekt May: Nieuwe deal biedt geen garanties over 'back­stop’

14:03 De juridische topadviseur van de Britse regering, 'attorney general' Geoffrey Cox, heeft naar voren gebracht dat de nieuwe afspraken van premier May geen mogelijkheden biedt voor het land om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst met de EU over Noord-Ierland. May stelde dat dit wel zo was, in de hoop op extra stemmen in het Lagerhuis voor haar brexitdeal.