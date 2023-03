Chauffeur geslagen, uit de bus gesleurd en voor dood achtergelaten, zijn collega’s leggen het werk neer

Tot 241 jaar cel veroordeel­de Bobby na 27 jaar vrij: ‘Alles is veranderd, de mensen zijn het vreemdst’

De 44-jarige Bobby Bostic verliet in november de gevangenis als een vrij man. Hij had toen 27 jaar van zijn totale gevangenisstraf van 241 jaar uitgezeten en zag dat de wereld ondertussen enorm was veranderd. Draadloze oortjes, een huisrobot die Alexis heet en dan nog al die mensen. ‘Ze zijn zo vriendelijk.’