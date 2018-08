Chauffeur in shock na nipte ontsnapping aan de dood

De vrachtwagen van supermarktketen Basko reed vanochtend over de brug, toen die ineens begon in te storten. De chauffeur kon zijn wagen tot stilstand brengen vlak voor de daardoor ontstane afgrond. Het had maar een haartje gescheeld of hij en zijn assistent waren zelf 45 meter naar beneden gevallen.



Een woordvoerder van Basko laat weten dat de twee erg geschrokken zijn door wat er gebeurd is. ,,De chauffeur is in shock en kan momenteel niet praten over het incident.'' De twee zijn van de brug gehaald en de situatie zou 'onder controle' zijn. ,,De chauffeur is onderzocht, maar zijn gezondheid bleek in orde. Hij is wel getekend door wat er gebeurd is."



Bij het ongeval in Genua waren in totaal dertig auto's en drie vrachtwagens betrokken. Eén van de vrachtwagens werd geraakt door vallend puin, afkomstig van de brug.