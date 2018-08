Chauffeur na 26 jaar dienstverband ontslagen om nazi-tattoos

Een chauffeur van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB is ontslagen omdat hij neonazi-tatoeages heeft. Op zijn arm staat onder andere 88, dat staat voor Heil Hitler. ,,Dit strookt totaal niet met onze waarden", zegt de MIVB, die beklemtoont dat er nooit klachten waren in de 26 jaar dat de chauffeur voor het bedrijf werkte.

Niemand bij de MIVB wist iets van de opvallende tattoos van Olivier B. Normaal droeg de buschauffeur op het werk altijd mouwen. Maar tijdens één van de hittegolven deze zomer kwam tijdens een personeelsfeestje plots opdagen in een korte broek en een hemdje. Collega's konden hun ogen niet van zijn tatoeages afhouden.

Helemaal bovenaan zijn linkerarm: 88, in dikke zwarte cijfers. De H is de achtste letter van het alfabet. Een dubbele 8 staat voor 'Heil Hitler'. Onder die cijfers prijkt ook een zwarte adelaar met gespreide vleugels - het embleem van het Derde Rijk. De creatie wordt afgesloten met een band rondom zijn arm met bliksemschichten van de SS. Verbolgen collega's namen stiekem foto's. Olivier B. zou ook gelijkaardige tatoeages hebben op zijn rechterarm en -been. Maar die konden ze niet fotograferen.

Goed personeelsdossier

Joël Rubinstein - voorzitter van de liga tegen antisemitisme - zag de foto's en had er vorige week een afspraak over met de CEO van de MIVB. Afgelopen maandag kreeg Olivier B. te horen dat hij ontslagen is. Hij zou verbaasd hebben gereageerd. De MIVB benadrukt dat de man zijn zichtbare tatoeages totaal niet stroken met de waarden van het bedrijf. De Brusselse vervoersmaatschappij neemt met het ontslag volledig afstand van hun werknemer. De ontslagbrief verwijst naar de ethische code van de firma. De MIVB benadrukt dat er nooit klachten waren van passagiers over de buschauffeur. Hij werkte er 26 jaar en beschikte over een erg goed personeelsdossier.

Uitdagen in Joodse buurt

Of de man naast zijn ontslag ook een strafproces riskeert, is onduidelijk. ,,In Duitsland is er een wet die nazisymboliek verbiedt", zegt Lode Nolf van gelijkekansencentrum Unia. Zo veroordeelde de rechter daar al een Duitser die in een zwembad zijn nazitatoeage liet zien tot een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. ,,Door die wet moesten in Duitsland zelfs oorlogsvideospelletjes aangepast worden. SS-vlaggen mochten niet in beeld komen", zegt Nolf.