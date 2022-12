Chauffeur nog spoorloos, overreden Aymen (14) overleed aan inwendige bloeding, bijrijder weer vrij

Politie weet wie bestuurder is

Een politiechef zei een dag na een drama tegen de Franse radio dat bekend is wie de chauffeur is, dat hij werd achterhaald door de woedende menigte en daardoor gewond is geraakt. Later op de dag werd duidelijk dat nog niet zeker is of hij de bestuurder was. Volgens de Franse media is inmiddels duidelijk dat het gaat om de passagier die in de wagen zat. Zaterdag liet de politie weten dat die man is gearresteerd, maar inmiddels ook weer is vrijgelaten. Tegen hem is - hoewel het onderzoek nog loopt - voorlopig geen aanklacht ingediend. De chauffeur is nog steeds voortvluchtig. De politie weet wél wie hij is.