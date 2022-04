Chauffeur van rampbus België vast voor rijden onder invloed van drugs en dood door schuld

Een passiegier schreeuwde nog naar de Franse chauffeur: ,,Word wakker!” Maar een seconde later was het al te laat. ,,Toen de bus over de weg schoof, zijn meerdere personen eronder beland en zo ernstig gewond geraakt of overleden”, zegt ooggetuige Maurice Haaij uit Breda. ,,Er kwamen ook meerdere personen vast te zitten onder de bus. Het duurde tergend lang voor de hulpdiensten er waren.”



Het is niet duidelijk of de chauffeur in slaap was gevallen na een rit van 3,5 uur vanuit Parijs of dat hij dusdanig onder invloed was dat hij de controle over het stuur verloor.



Eén van de passagiers die het drama niet overleefde is de Colombiaanse tattoo-artist Andres Felipe Rodriguez (28). Hij trok met zijn vriendin Ana Maria Torres (26) anderhalve maand door Europa. Ze waren onderweg naar Amsterdam toen het noodlot toesloeg. Ana raakt bij het ongeval zwaargewond. Enkele dagen voor het ongeluk deed hij zijn vriendin een huwelijksaanzoek.