'Chelsea bomber' krijgt levenslang

De federale rechter in Manhattan achtte de 30-jarige Ahmad Khan Rahimi in oktober schuldig aan alle acht ten laste gelegde feiten. Daaronder het tot ontploffing brengen van een snelkookpan gevuld met schroot. Dertig mensen raakten gewond. Rahimi plaatste in totaal twee bommen in het centrum van de stad. Eén van de explosieven ging af.



De dader is afkomstig uit Afghanistan. Hij zou onder meer geïnspireerd zijn door een onlinepublicatie van de terreurgroep Al Qaida. In zijn dagboek schreef Rahimi, die verschillende keren naar Pakistan en Afghanistan reisde, dat 'het geluid van bommen in de straten gehoord zal worden'.



Ook was hij een bewonderaar van Osama Bin Laden. ,,Ik bid tot Allah dat hij me de jihad laat uitvoeren”, stond in het bebloede dagboek van Rahami, dat beschadigd raakte bij zijn vuurgevecht met de politie. In zijn notities zinspeelt de dader op wraakplannen tegen de Amerikaanse overheid, die 'heilige moslimstrijders afslacht'.